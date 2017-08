Jens Toornstra heeft gemengde gevoelens bij de Champions League-loting. Landskampioen Feyenoord werd deze week gekoppeld aan Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli, maar de middenvelder had op meer gehoopt.



"Ik vind het geen droomloting, dan had Barça of Real Madrid erbij gezeten. Aan de andere kant kom je nu alsnog grote clubs tegen", vertelt Toornstra aan de NOS. "In de groep waren de gevoelens neutraal, het wordt sowieso lastig natuurlijk. Het zij zo en we gaan er het beste van maken."



"Als we overwinteren, dan mogen we gewoon heel tevreden zijn. Het is trouwens jammer dat er zo weinig Nederlandse ploegen zijn gekwalificeerd voor de Europese toernooien", sombert de middenvelder, die ook de Eredivisie niet vergeet. "Ik denk dat we dat succes ook dit seizoen kunnen herhalen."