Hoofdrol voor Messi bij degelijke zege Barça

Lionel Messi heeft zaterdagavond een hoofdrol opgeëist in de Spaanse competitiewedstrijd tussen Deportivo Alavés en FC Barcelona: 0-2.



Messi had vorige week veel pech in de afronding door maar liefst drie keer het houtwerk te raken. Ook nu was de Argentijnse aanvaller aanvankelijk ongelukkig. Na 39 minuten liet de sterspeler van Barça een strafschop onbenut in het Estadio Mendizorroza.



In het tweede bedrijf maakte Messi zijn fout ruimschoots goed. Na 55 minuten nam hij de 0-1 voor zijn rekening en even later pikte hij ook de 0-2 mee. FC Barcelona komt daarmee op zes punten uit twee duels.



Scoreverloop:

0-1 (55') Lionel Messi

0-2 (66') Lionel Messi