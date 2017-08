Dybala absolute uitblinker bij ommekeer Juventus

De Italiaanse topclub Juventus is op bezoek bij Genoa ontsnapt aan duur puntenverlies. Een snelle 2-0 achterstand werd omgebogen in een 2-4 overwinning.



Juventus maakte defensief een zeer kwetsbare indruk en dat resulteerde in een snelle achterstand. Miralem Pjanic deponeerde de bal ongelukkig in eigen doel in de openingsminuut. Andrey Galabinov verdubbelde de voorsprong van Genoa even later.



Toch wist de 'Oude Dame' deze uitwedstrijd schadevrij door te komen. Paulo Dybala na de aansluitingstreffer, de gelijkmaker én de beslissende treffer voor zijn rekening. Tussendoor maakte ook Juan Cuadrado nog een doelpunt. Juventus komt daarmee op zes punten uit twee duels.



Scoreverloop:

1-0 (1') Miralem Pjanic

2-0 (7') Andrey Galabinov

2-1 (14') Paulo Dybala

2-2 (45') Paulo Dybala

2-3 (62') Juan Cuadrado

2-4 (90') Paulo Dybala