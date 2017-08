Streppel reageert: "Er spelen een aantal dingen"

Joost van Aken is buiten de wedstrijdselectie gehouden voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De kans is groot dat de verdediger zijn loopbaan elders voortzet.



Trainer Jurgen Streppel reageerde tegenover FOX Sports op de kwestie Van Aken. "Er spelen een aantal dingen rondom Joost, dan is het beter om hem niet op te stellen. Of hij definitief weg gaat dat zullen we zien. Laten wij ons lekker bezig houden met ADO Den Haag."



Naar verluidt gaat Van Aken spoedig aan de slag bij het Italiaanse SS Lazio. De verdediger zou dan landgenoot Wesley Hoedt opvolgen in Rome, nadat laatstgenoemde is verkocht aan Southampton. In Stefan de Vrij is er nog een Nederlandse verdediger actief voor de club.