'Agüero moet vrezen na beschuldiging door steward'

Sergio Agüero moet vrezen voor een vervelend staartje na AFC Bournemouth - Manchester City (1-2). De politie heeft bevestigd dat er een onderzoek komt naar de Argentijnse aanvaller.



Manchester City won zaterdagmiddag in de 97ste minuut bij AFC Bournemouth. Dat leidde tot dolle taferelen. Zo werd matchwinnaar Raheem Sterling met rood weggestuurd toen hij de goal vierde met de meegereisde fans, maar ook Agüero zou in de fout zijn gegaan. Dat meldt de BBC.



Een steward verklaarde te zijn geraakt door de City-aanvaller. De mensen van de titelkandidaat claimen de beelden gezien te hebben en zien geen aanleiding voor een verder onderzoek. De kans is aanwezig dat dat onderzoek er wel degelijk komt.





pic.twitter.com/kRPagXx8Hk



Goodness me, is it really such a crime players celebrating with fans? Ridiculous. — Ball Street (@BallStreet) August 26, 2017