Guardiola verontwaardigd: "Misschien moeten we zonder fans spelen

Manchester City sleepte zaterdagmiddag in de slotfase nog drie punten uit het vuur tegen Bournemouth. Desondanks was manager Pep Guardiola na afloop niet echt vrolijk. De Spanjaard was verontwaardigd over de rode kaart die matchwinner Raheem Sterling kreeg.



De doelpuntenmaker ging zijn treffer vieren met het publiek, waarna de arbiter van dienst hem zijn tweede gele kaart toonde. "Ik snap de beslissing niet", vertelt de oefenmeester na afloop op de persconferentie. "Als je een goal niet kan vieren met de fans, vertel me dan waarom. Misschien moeten we zonder fans spelen."



The Citizens hadden het opmerkelijk lastig met Bournemouth. "Ze hebben goede aanwinsten gehaald zoals Nathan Aké en Jermain Defoe. Ze speelden veel de lange bal en maakten het ons lastig", aldus Guardiola.