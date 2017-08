Reza 'ontspannen': "Focussen op doelpunten doe ik niet"

Reza Ghoochannejhad is ook dit seizoen weer de eerste spits bij sc Heerenveen. De Iraans international is niet alleen belangrijk voor de Friezen met zijn doelpunten, maar ook op andere vlakken draag hij zijn steentje bij.



"Ik moet de ploeg helpen door bergen werk te verzetten en goed te zijn in het combinatiespel. Daardoor gaat het team beter voetballen", vertelt de 29-jarige voetballer aan de Leeuwarder Courant. "Dan komen de kansen voor mij vanzelf en dan kunnen de goals niet uitblijven. Puur focussen op doelpunten doe ik dan ook niet. Want wat gebeurt er als je vijf wedstrijden niet scoort? Dan kun je gaan twijfelen aan jezelf. Begrijp me niet verkeerd: ik ben een spits en dan wil je heel graag scoren. Maar het gaat mij vooral om de gedachte die achter je spel zit. En als die gedachte goed is, dan kom je uiteindelijk waar je wilt zijn."



"Ik heb dat altijd wel gehad, hoor. Maar volgende maand word ik dertig. Ik heb veel ervaringen opgedaan, ben een betere voetballer geworden en heb met Iran voor 100.000 mensen gespeeld. Ik word niet snel meer warm of koud van een wedstrijd. Dat is zeker geen gemakzucht, maar op een heel ontspannen manier naar de duels toeleven. ‘Lekker, we mogen weer voetballen’, dat idee", aldus Reza.