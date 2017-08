Jones ziet kansen in CL: "We hebben de topteams vermeden"

Feyenoord werd donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de UEFA Champions League gekoppeld aan Manchester City, SSC Napoli en Shakhtar Donetsk. Doelman Brad Jones ziet kansen, zo laat hij weten aan RTV Rijnmond.



"Geen groep is makkelijk, ook die van ons niet. Het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. We hebben de topteams zoals Real Madrid en FC Barcelona vermeden, teams die vaak ver in het toernooi zijn gekomen. Maar we hebben nog steeds een lastige groep", vertelt de goalie.



De Australiër beseft dat de wedstrijden in de Kuip van levensbelang zijn. "Ook de andere teams zijn in eigen huis sterk, dus we zullen in De Kuip de meeste punten moeten pakken. We gaan kijken wat we in uitwedstrijden kunnen doen", aldus Jones.