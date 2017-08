Neuer bezorgt Bayern München na 4 maanden geweldige opsteker

Eind vorig seizoen raakte Manuel Neuer geblesseerd aan de voet. Sindsdien werkte de kapitein van Bayern Munchen hard aan zijn comeback en dat vertaalt zich nu in een eerste basisplaats in meer dan 4 maanden tijd.



De Duitse kampioenen zijn op bezoek bij Werder Bremen. De wedstrijd begint om half vier met Neuer in de basis. De fans zullen ongetwijfeld enorm blij zijn met de terugkeer van hun held.





Welcome back, Captain! @Manuel_Neuer returns to the starting XI for the first time in 2017/18, as does @Thiago6! #SVWFCB pic.twitter.com/uEdvgoF7Z9