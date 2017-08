Manchester City komt ondanks sensationele goal héél goed weg

Heel lang leek Manchester City punten te gaan verspelen op bezoek bij underdog Bournemouth, maar in de zevende (!) minuut van de verlenging maakte Raheem Sterling toch nog de 1-2 op bezoek bij The Cherries.



Trainer Josep Guardiola kon dus opgelucht ademhalen. Dat lag nog niet in de lijn der verwachtingen toen Bournemouth-verdediger Daniels op ge-wel-dige wijze de score opende namens de thuisclub.



Nog voor het rustsignaal trok het grote talent Gabriel Jesus de stand echter al weer gelijk, waarna het slotakkoord in de absolute extremis dus was weggelegd voor Sterling. De jonge Engelsman pakte bij het vieren van zijn treffer nog wel een oerdomme tweede gele kaart.





YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! RAHEEEEEEM AT THE DEATH!!!!!! pic.twitter.com/qgqMpTIGq0 — City Watch (@City_Watch) 26 augustus 2017