"De carrière van Marcel Keizer is al voorbij"

Het drama bij Ajax was na de nieuwe 3-2 nederlaag tegen Rosenborg BK, en dus eliminatie van Europees voetbal, compleet. Aan René van der Gijp werd tijdens de uitzending van Voetbal Inside gevraagd of trainer Marcel Keizer wel de Kerst gaat halen.



"Of hij de Kerst haalt? Hij moet eigenlijk nu weggaan. Maar ja, dat kunnen ze niet maken. Want dan zitten Bergkamp en Van der Sar in de problemen. Die zouden dan mee moeten vertrekken. Dus wat gaan ze nu doen: ze gaan het uitsmeren. Maar Keizer, dat gaat niet meer", stelt een harde Van der Gijp. "Die carrière zit erop."



"Wat ik ook niet snap, is Dijks. Wie je ook linksback zet, hij is beter dan Dijks. Zet maar iemand neer, het maakt geen reet uit. Dit kán helemaal niet.."