Lage verwachtingen over vertrekkende PSV'er: "Net tekort.."

PSV lijkt in de komende week nog afscheid te gaan nemen van spits Luuk de Jong. Hij kende een beroerd jaar, maar mag met een fraaie aanstaande transfer naar het Franse Bordeaux in zijn handjes knijpen.



Dat stellen de heren aan tafel bij Voetbal Inside. Aan De Jong is de zware taak om het Braziliaanse toptalent Malcolm, die op weg is naar Borussia Dortmund, op te volgen.



Johan Derksen verwacht echter weinig goals van de Achterhoeker in de Ligue 1. "Hij is niet opgewassen tegen de Franse competitie, de twee sterke centrale verdedigers zullen hem telkens in de tas hebben.."