"Hij naar Ajax? Lachwekkend, als er één niet goed genoeg is.."

Het seizoen is voor Ajax vrij rampzalig begonnen met Europese uitschakeling, en onrust achter de schermen. Ondertussen probeert technisch directeur Marc Overmars de selectie nog wel te versterken met bijvoorbeeld Siem de Jong, maar daar wordt analist Johan Derksen ook niet warm van.



"Lachwekkend. Ze vinden de één na de ander niet goed genoeg voor Ajax. Ja, het is goed om kritisch te zijn. Maar als er één niet goed genoeg is voor Ajax, is het Siem de Jong wel", doelt Derksen tijdens de uitzending van Voetbal Inside op het feit dat onder meer Yassin Ayoub en Sam Larsson al te licht werden bevonden door de scouting van de Amsterdammers.



"Ervaring is goed, maar je moet ook aardig kunnen voetballen. Maar voetbaltechnisch voegt De Jong niets toe aan Ajax. Hij is iemand die ook de eigen jeugd in de weg zal staan", foetert Derksen tot slot.