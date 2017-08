OFFICIEEL: AZ legt 'Ajax-beul' eindelijk definitief vast

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar inmiddels is de transfer rond: Fredrik Midtsjo mag zich eindelijk speler van AZ noemen. Hij was een belangrijke basisspeler van Rosenborg BK, dat afgelopen midweek nog Ajax uit Europa knikkerde.



AZ heeft de komst van Midtsjo nog niet bevestigt op de officiële clubkanalen, maar op het Youtube-account is al wel een eerste interview met de Noor te vinden.



Onlangs zei AZ-directeur Max Huiberts al over de opvolger van Ben Rienstra: "Hij is een kwaliteitsimpuls."









En AZ versterkt zich deze week gewoon met een topspeler van dit Rosenborg. Niet slecht. #rosaja #midtsjo — Brian Wijker (@BrianWijker) 24 augustus 2017