Dure PSV'er maakt het verschil: "Toen gebeurde er wat"

Jong PSV won gisteren knap met 1-2 op bezoek bij provinciegenoot Helmond Sport, in de Jupiler League. Het gelijkspel van een week eerder tegen De Graafschap daarbij opgeteld zorgt voor vier punten uit de eerste twee speelrondes voor de Eindhovense talenten.



Gisteren was het Nikolai Laursen die het verschil maakte voor PSV. Trainer Dennis Haar, die zelf deze zomer overkwam van AZ, liet de Deense flankspeler al vroeg invallen. En dat legde geen windeieren. Hij is op de weg terug van zwaar blessureleed, en speelde erg imponerend.



"In de laatste fase hadden we te weinig stootkracht, dat is een verbeterpuntje. Maar toen Niko erin kwam, gebeurde er wel wat. Met twee geweldige acties besliste hij de wedstrijd. Hij is nog geen 100 procent, nog in opbouw, vandaar dat we hem voorzichtig brengen. Dat was vandaag een half uur, en hij is daarin in opbouw. Iedere dag proberen we Laursen een stukje fitter te maken, vandaag heeft hij dat laten zien", reageert coach haar bij Omroep Brabant.



Laursen (19) kwam twee jaar geleden voor meer dan een miljoen euro nog over vanuit zijn geboorteland. Het afgelopen jaar stond hij lang buitenspel door een kruisbandblessure, maar komend seizoen wil hij zijn belofte alsnog gaan inlossen.









Helmond Sport - Jong PSV: 1-2.



1-0 Zeldenrust (58)

1-1 Laursen (74)

1-2 Laursen (87) pic.twitter.com/GBr7Pjva2b — PSV (@PSV) 25 augustus 2017