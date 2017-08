Chelsea wilde Eredivisiespeler: "Laat me daardoor niet verleiden"

Het vorige seizoen speelde hij al op huurbasis in Nederland, bij sc Heerenveen. Daar wist Wout Faes echter niet te overtuigen. Zijn werkgever RSC Anderlecht stalde hem dit voetbaljaar daarom bij Excelsior, in de hoop dat Faes daar wél kan slagen.



In het verleden was Faes nog een hoog aangeschreven parel, die op het lijstje stond van onder meer Chelsea. De Belg wees Londen echter af. "Wat moest ik als jongen van zestien nu in Engeland? Chelsea stuurde me een shirt van David Luiz voor mijn zestiende verjaardag. Een slimme marketingstunt natuurlijk, maar die ballon heb ik snel doorgeprikt. Door zoiets laat ik mij niet verleiden. Voor hen is het helemaal geen moeite om zo'n shirt op te sturen. Het was een charmeoffensief", blikt Faes terug in de Voetbal International.



"Oké, we lijken qua kapsel en we spelen op dezelfde positie. Die krullen heb ik nu eenmaal, ik ga niet naar de kapper omdat ik toevallig op David Luiz lijk. In de jeugd riepen tegenstanders het me na, nu is het minder." Faes denkt niet dat hij ooit ploeggenoot zal worden van de huidige Chelsea-speler. "Als ik de stap naar een grote club ooit kan maken, heeft hij waarschijnlijk een lucratief contract in het Midden-Oosten getekend."



Tot slot erkent Faes dat het in Friesland niet goed met hem verliep. "Ik geef eerlijk toe dat ik me na vorig seizoen wel heb afgevraagd of ik nog wel een talent was. Terug naar de basis was de conclusie. Ik gebruik geen grote woorden. Eerst daden, dan pas praatjes."