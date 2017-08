ADO-aanwinst direct aan de bak: "Kijk met een glimlach naar hem"

ADO Den Haag maakte in de eerste twee competitiewedstrijden van het kersverse seizoen nog geen al te beste indruk. Wellicht kan de teruggekeerde Abdenasser El Khayati voor verandering zorgen bij de Hofstedelingen.



Hij werd deze week definitief vastgelegd, nadat El Khayati het vorige halve jaar al werd gehuurd van Queens Park Rangers. De technicus gaat vanavond tegen sc Heerenveen direct zijn basisrentree maken, zo bevestigt trainer Alfons Groenendijk tegenover Voetbal International.



"Nasser wil heel graag. Hij heeft op de training meteen laten zien wat hij kan. Ik sta met een glimlach te kijken hoe hij speelt, hij voegt heel veel voetballend vermogen toe", aldus Groenendijk over El Khayati, die in de tweede helft van het vorige seizoen al vijf keer scoorde.



De Rotterdammer zelf is dolblij dat hij nu definitief ADO-speler is. "Het heeft behoorlijk lang geduurd. Ik had het niet verwacht. De ontbinding van mijn contract was erg lastig. Uiteindelijk heb ik zelf maar water bij de wijn gedaan en financieel wat ingeleverd. Ik wilde heel graag weer voetballen."