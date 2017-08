Van der Sar: de selectie van Ajax is goed genoeg

Er zijn genoeg prominenten die van mening zijn dat de selectie van Ajax nog wel wat beter zou kunnen zijn, maar directeur Edwin van der Sar van de Amsterdammers is het daar niet mee eens. Hij is van mening dat de Eredivisie-topclub het eigenlijk allemaal wel goed op orde heeft.



In zijn column in De Telegraaf zegt de oud-doelman: "Terugkijkend op de vier Europese duels in de voorronden stel ik dat deze selectie goed genoeg was om zich te kwalificeren voor Europees voetbal. Als je kansloos verliest, moet je bij jezelf te rade gaan. Maar in vier wedstrijden is Ajax niet eenmaal weggespeeld maar zijn we vergeten door te bijten bij de vele kansen en mogelijkheden. We hebben als club voor een bepaalde lijn gekozen en diezelfde lijn bracht ons drie maanden geleden nog een Europese finale. Van die lijn wijken we dus niet af. Iedereen draagt een eigen verantwoordelijkheid van trainersstaf, technisch hart, spelersgroep tot directie. Om die reden gaan we ook niet één man de schuld geven."



Van der Sar gaat verder: "Daarmee zeg ik niet dat we nu niets doen. Zoals altijd zullen we alles evalueren. Een aantal dingen gaat goed, maar als we constateren dat bepaalde zaken moeten wijzigen binnen Ajax schromen we niet om daaraan gevolg te geven. Maar de lijn, zeg ik nogmaals, zal hetzelfde blijven."