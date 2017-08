'Overmars wil 2 Zuid-Afrikanen naar Ajax halen'

Ajax werkt al een hele tijd samen met het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town, maar de afgelopen paar jaar zijn er maar weinig spelers van Kaapstad naar Amsterdam vertrokken. Dat gaat volgens het medium Soccer Laduma veranderen, want de Eredivisie-topclub zou interesse hebben in twee Zuid-Afrikaanse talentjes.



De bovengenoemde bron stelt dat Ajax aan zijn zustervereniging heeft laten weten dat het Dean Solomons en Leo Thethani over wil hevelen naar onze hoofdstad. De laatstgenoemde is 19 jaar oud, waar de eerstgenoemde pas 17 is. Beide spelers vertegenwoordigen de jeugdvariant van het Zuid-Afrikaanse nationale team en volgens het medium hebben beide voetballers dan ook aardig wat in hun mars.



In een ver verleden plukten de Amsterdammers Steven Pienaar weg bij Ajax Cape Town en de creatief aangelegde middenvelder werd een succes in de Johan Cruijff ArenA. Ook Thulani Serero ging van Zuid-Afrika naar Nederland, maar hij verdween na een hoopvolle start richting de beloften van Ajax. Nu is de spelmaker officieel eigendom van Vitesse.