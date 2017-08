Van Persie over Oranje: kan niet wachten

Spits Robin van Persie is door bondscoach Dick Advocaat opgeroepen voor de aankomende, belangrijke, interlands van het Nederlands elftal. De puntspeler van het Turkse Fenerbahçe was een tijdje niet in beeld voor Oranje, maar hij is blij dat hij nu wel weer van de partij is.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Van Persie namelijk: "Sinds mijn laatste interland heb ik altijd aangegeven dat ik beschikbaar ben voor Oranje als de bondscoach me nodig heeft. We gaan er met zijn allen alles aan doen om in de komende wedstrijden een goed resultaat te halen. Ik kan niet wachten." Advocaat licht toe: "Hij is nog steeds één van de beste aanvallers die we hebben. Hij heeft wat gekwakkeld met zijn fitheid, maar ik geloof dat hij nog steeds van waarde kan zijn, in welke rol dan ook. Ja, zeker ook op het veld. Uiteraard."



Het is zeker niet uitgesloten dat Van Persie in het aankomende seizoen in de Eredivisie voetbalt. Het bovengenoemde medium weet namelijk te vertellen dat Feyenoord nog altijd hoopt op een deal met de Turken.