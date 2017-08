'PSV biedt op éénvoudig international Argentinië'

PSV lijkt zich achter de schermen op te maken voor het vertrek van rechtsback Santiago Arias, die zelf nog heel erg graag weg wil uit het Philips Stadion. Zijn vertrek moet wel opgevangen worden en volgens TyC Sports hebben de Eindhovenaren een bod neergelegd bij het Argentijnse Club Atlético Lanús.



De desbetreffende bron weet dat technisch directeur Marcel Brands maar al te graag de handtekening van José Luis Gómez wil scoren. In Zuid-Amerika is de speler in kwestie geen onbekende, want hij is al één keer opgeroepen geweest voor het Argentijnse nationale team. Het is niet bekend hoe de aanbieding van PSV er precies uitzag, maar naar verluidt is het bod wel in de prullenbak gedeponeerd.



Arias staat op dit moment nog in de belangstelling van een aantal clubs. PSV wil flink aan zijn Colombiaanse international verdienen, maar naar verluidt wil het Engelse Swansea City ook behoorlijk diep in de buidel tasten voor de vleugelverdediger. Er werd al een bedrag van liefst 13 miljoen euro genoemd.