'Zelfs AC Milan in de markt voor Vitessenaar'

Vitesse beschikt in de persoon van buitenspeler Milot Rashica over een voetballer die bijzonder populair is op de transfermarkt. Naar verluidt krijgen de Arnhemmers elke week wel een belletje, maar is het antwoord steevast hetzelfde. De vleugelspits mag niet vertrekken, pas over een jaar is een transfer bespreekbaar.



Het medium De Gelderlander weet dat SSC Napoli, AC Milan, Udinese, VfB Stuttgart, SC Freiburg en Hannover 96 concreet geïnteresseerd zijn in Rashica. Udinese heeft ergens in de afgelopen weken zelfs een bod uitgebracht, maar dit werd van tafel geveegd door de beleidsbepalers in de GelreDome. Milan zou ook zeker nog serieus zijn voor de flankspeler, die al een paar keer uitgebreid is gescout door de Rossoneri.



Het lijkt erop dat Rashica zelf zich neergelegd heeft bij een langer verblijf in Arnhem. "Ik ben zelf helemaal niet bezig met een transfer. Ik laat dat allemaal aan mijn zaakwaarnemer. Ik moet beter worden. Ik heb in Nederland de afgelopen jaren echt veel geleerd. Ik maakte een stap omhoog vanuit Kosovo. Maar ik kan nog zoveel bijleren."