Voldoende voor een overwinning was het niet, maar zijn doelpunt tegen Sparta Rotterdam (2-2) maakt Rai Vloet van NAC Breda enthousiast. De oud-PSV'er kreeg namelijk veel over zich heen na een overtreding tegen zijn vorige club.



"Zeker na afgelopen week, waarin ik veel over me heen heb gehad", laat Vloet weten aan Voetbal International. "Ik heb na zondag heel veel reacties gehad. De jongens van PSV namen me gelukkig niks kwalijk. Ik heb het er met Marco (van Ginkel, red.) tijdens de wedstrijd ook al over gehad. Ik schrok er zelf ook van..."



Vloet vervolgt zijn relaas: "Ik woon zelf in Eindhoven, dus toen ik door de Albert Heijn liep en op social media kreeg ik veel negatieve reacties. Het was daarom fijn om zo'n week af te sluiten met een doelpunt, maar ik had liever drie punten gehad."