Beugelsdijk: "Irriteer me daar ook kapot aan"

Tom Beugelsdijk is kritisch op de arbitrage. Volgens de centrale verdediger van ADO Den Haag hanteren de scheidsrechters niet dezelfde regels aangaande het vasthouden in de zestien.



ADO verloor vorige week met 2-0 bij AZ, nadat Wilfried Kanon een strafschop veroorzaakte en daarvoor zijn tweede gele kaart zag. Een soortgelijke overtreding op Feyenoord-verdediger Eric Botteghin werd een dag later niet bestraft. "Ik irriteer me daar ook kapot aan", vertelt de cultheld aan Haaglanden Voetbal.



Beugelsdijk begrijpt daar niets van. "Ik vind het ongelofelijk dat dat kan. Het is niet erg als je daarvoor een penalty geeft, maar dan moet-ie daar (bij Excelsior - Feyenoord, red.) ook gegeven worden. Er moet één lijn worden getrokken en anders irriteert dat me ook."