PSG schittert ook zonder hoofdrol voor Neymar

Neymar heeft vrijdagavond geen hoofdrol kunnen opeisen, hoewel hij het publiek wel op de banken kreeg, maar Paris Saint-Germain blijkt niet afhankelijk van de duurste voetballer ooit. Saint-Etienne werd in de Ligue 1 met 3-0 verslagen.



De bezoekers begonnen prima, maar een domme overtreding stelde Edinson Cavani na twintig minuten in staat om de score te openen. In de voorlaatste minuut nam hij ook de 3-0 voor zijn rekening. Tussendoor nam Thiago Motta de 2-0 voor zijn rekening.



Met twaalf punten uit vier duels is PSG bezig aan een perfecte reeks. De club uit Parijs geldt sowieso als dé titelkandidaat in Frankrijk na de komst van Neymar. Er is nóg een toptransfer op komst: Kylian Mbappé lijkt concurrent AS Monaco te verlaten voor PSG.



Bij Saint-Etienne viel Oussama Tannane in.



Scoreverloop:

1-0 (20') Edinson Cavani (strafschop)

2-0 (51') Thiago Motta

3-0 (89') Edinson Cavani