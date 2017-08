Veerman reageert: "Hij heeft mij niet gebeld"

Zijn transfer naar FC Utrecht mislukte, maar Willem II zou Henk Veerman alsnog van de bank van sc Heerenveen willen halen. De Volendammer zelf weet vooralsnog niet waar zijn toekomst ligt.



"Ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat-ie moet bellen als er echt iets is afgesproken met Heerenveen. Hij heeft mij niet gebeld, dus kan ik er van uit gaan dat er nog niets gebeurd is", vertelt Veerman aan Omrop Fryslân. De spits volgt alle ontwikkelingen dus niet. "Nu lees ik meerdere clubs, maar ik heb zelf nog niets gehoord."



"Willem II? Het kan zijn dat ze contact hebben gehad met Heerenveen, maar ik heb gezegd dat ik niks wil horen totdat het rond is. Op dit moment hoef ik daar dus nog niet over na te denken, want ik weet niet wat er speelt. Willem II is volgens mij gewoon een stabiele club in de Eredivisie, maar we gaan het zien", aldus Veerman, die bij sc Heerenveen vooral pinchhitter is.