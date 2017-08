Van Drongelen met HSV bovenaan na tweede duel

Rick van Drongelen is hard op weg om een mooie toekomst op te bouwen. Zijn vertrek van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV zorgde voor de nodige verbazing in eigen land, maar vrijdagavond hield hij zich probleemloos staande tegen 1. FC Köln: 1-3.



Van Drongelen maakte al een goede indruk tegen FC Augsburg (1-0 zege) en ook in zijn tweede Bundesliga-duel viel hij positief in. Zijn teamgenoten maakten de avond nóg feestelijker. Tussen de 28ste en de 35ste minuut maakten André Hahn en Bobby Wood het verschil voor HSV: 0-2.



Mergim Mavraj kreeg na een uur nog wel rood (twee keer geel), maar de bezoekers uit Hamburg trokken de zege keurig over de streep. Frederik Sörensen scoorde pas in blessreretijd tegen. HSV, dat ook nog scoorde via Lewis Holtby, staat nu minimaal een dag bovenaan met zes punten.



Scoreverloop:

0-1 (28') André Hahn

0-2 (35') Bobby Wood

1-2 (90') Frederik Sörensen

1-3 (90') Lewis Holtby





Ook Lukas Klönter van FC Köln maakte vanavond kennis met Rick van Drongelen 💪🏻 #KOEHSV https://t.co/Cbc51K8LlQ pic.twitter.com/bMJWGzTtDF — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 25, 2017