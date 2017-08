"Dan zijn ze de lul, maar ze zijn niet zo moedig"

Er hangt daags na de Europese uitschakeling een negatieve stemming rond Ajax. Marcel Keizer is volgens velen schuldig aan deze malaise, maar in Voetbal Inside werd de schuldvraag verplaatst.



"Er was iets moois aan het groeien bij Ajax, ja. De man die dat bewerkstelligde was Peter Bosz, maar in de ogen van het technisch hart deed hij iets niet goed", aldus Johan Derksen. "Keizer was voor hen de ideale spreekpop, maar ze zitten bij Ajax nu enorm in de stront. En dan trekt Edwin van der Sar zijn meest arrogante kop en die gaat staan te oreren... Dat is echt een verschrikking."



"Het technisch hart is een ramp aan het worden", aldus Derksen, die vervolgt: "Als het technisch hart hem er nu uitgooit, zijn ze de lul, maar ze zijn niet zo moedig om zelf hun consequenties aan hem te binden. Bergkamp is begonnen door zijn maatje Jonk eruit te werken en toen moest Bosz eruit, want die luisterde niet. En dan denken ze de oplossing te hebben gevonden met Siem de Jong; lachwekkend!"