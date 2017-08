'Ajax en PSV informeerden alleen in Heerenveen'

Henk Veerman werd deze week opeens gelinkt aan Ajax en PSV. Dat bericht werd razendsnel weggelachen, door zijn eigen zaakwaarnemer zelfs, maar de sc Heerenveen-aanvaller is wel degelijk besproken door beide clubs.



Heerenveen-watcher Roelof de Vries van Omrop Fryslân schrijft op Twitter: "Ajax en PSV hebben bij Heerenveen geïnformeerd over contract Veerman. Zochten een type pinchhitter. Concreet is het echter nooit geworden."



Eerder zag Veerman een transfer naar FC Utrecht mislukken. Willem II schijnt nog wel in de race te zijn, al laat zijn club weten dat de spits in Friesland blijft.





