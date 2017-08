Officieel: Feyenoord-tiener verkast naar Bayern

Landskampioen Feyenoord heeft grote stappen gezet dankzij de jeugdopleiding, maar niet alle talenten breken door in De Kuip. Zo is de zestienjarige spits Joshua Zirkzee getransfereerd naar Bayern München.



"We zijn er blij dat we een groot talent als Joshua aan hebben getrokken", zo reageert Hermann Gerland, hoofd jeugdopleiding van Bayern München, via een persbericht op de transfer. "Hij brengt een hoop kwaliteit met zich mee, zowel fysiek als speltechnisch."



Overigens heeft Feyenoord sowieso weinig plezier beleefd aan de tiener. Zirkzee is afkomstig uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag en kwam pas een jaar uit voor de Rotterdammers. Nu gaat de jeugdinternational dus aan de slag in München.