"Van de Beek gaat een belangrijke rol spelen bij Oranje"

Dick Advocaat is enthousiast over Ajax-middenvelder Donny van de Beek. De opvolger van Davy Klaassen heeft zich in een zwak draaiend elftal al laten zien en daarvoor is hij beloond middels een Oranje-invitatie.



"We hebben een aantal spelers erbij met heel veel potentie. Dat is ook de reden waarom ik onze vriend Van de Beek erbij heb genomen", zo liet Advocaat vrijdag weten. "Dat is een speler die in potentie de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen bij het Nederlands elftal."



De Hagenaar had Ajax graag nog in Europa actief gezien. Geschokt is de bondscoach niet. "Anderhalve maand geleden stond Ajax in de finale. Als je nu ziet hoeveel ploegen mensen van Ajax willen hebben, moeten we dat niet allemaal in het negatieve trekken. Ze stonden in de finale en dat kan niet in zo'n korte tijd alles zijn en dan weer niets. Daar geloof ik niet in."