Met zes punten uit twee Eredivisie-wedstrijden is VVV-Venlo zeer verrassend terug te vinden in de kop. Natuurlijk realiseert men in Limburg dat er nog een zware weg volgt, maar voor de clash met Ajax is het vertrouwen groot.



"Ik kan niet wachten totdat het zondag is", zo laat de 21-jarige smaakmaker Vito van Crooy weten aan het Algemeen Dagblad. "Het zal natuurlijk niet makkelijk worden voor ons. Maar waarom zouden we ook nu niet kunnen verrassen? We gaan er vol voor."



Trainer Maurice Steijn is zowel optimistisch als realistisch. "Ik geloof niet dat we over 32 wedstrijden nog steeds medekoploper zijn. Wij kijken vooral naar onze échte concurrenten. En daarvan staan sommigen nu nog op nul punten. Daar moeten wij ons aan vasthouden. Dat neemt niet weg dat we ook tegen Ajax voor onze kansen zullen gaan. Kansloos ben je nooit. Ook tegen Ajax niet."