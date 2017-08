Pluspunt bij Ajax: "Dat deden we eigenlijk goed"

Lasse Schöne baalt van de Europese uitschakeling van Ajax, maar kijkt tevreden terug op de wisselwerking tussen Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. Na rust resulteerde dat in een behoorlijk overwicht tegen Rosenborg BK.



"Het beviel ons goed, denk ik. Dolberg natuurlijk wel als een valse tien", legt de Deense middenvelder uit aan Ajax Life. "Maar je hebt elke keer wel heel veel mensen in de zestien. Met Klaas en Kasper in de zestien, dat is gevaarlijk. Dat zagen we ook, we kregen veel kansen, ook na de 2-1 hebben we twee, drie goede kansen gekregen. We hadden oorlog in de zestien en daar waren we steeds gevaarlijk. Dat deden we eigenlijk goed."



"In die fase speel je gewoon goed. Dan heb je het idee: dit is onze wedstrijd, we pakken ze", aldus Schöne, die het na de 1-2 toch nog fout zag gaan. "Wat er dan het laatste kwartier gebeurt is gewoon niet goed genoeg. Het is gewoon Ajax-onwaardig. Ajax hoort in Europa te spelen, dat doen we dit jaar niet. Het is ondermaats, het is slecht. Dat hoort niet bij Ajax."