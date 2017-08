De Boer nu al onder druk: "Het heeft tijd nodig om te wennen"

De Premier League is nog maar twee speelrondes onderweg, maar Crystal Palace-manager Frank de Boer staat nu al onder druk. De Nederlander wist met zijn ploeg nog geen enkel punt te pakken.



"Zeker tegen Huddersfield verwachtte ik minimaal een punt. We hebben daarvan geleerd en waren tegen Liverpool al een stuk beter. Daar hadden we echt een punt kunnen pakken. Als we zo doorgaan, komen de punten vanzelf", vertelt de oud-trainer van Ajax aan Voetbal International.



De Boer hoopt dat de clubleiding en fans hem tijd gunnen. "Dat is in het voetbal soms lastig te krijgen. Daarom is het cruciaal om in het begin meteen punten te pakken, zodat je wat ademruimte hebt. Iedereen zal moeten begrijpen het tijd nodig heeft om te wennen aan een andere manager en een andere speelstijl", aldus De Boer.