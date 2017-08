PSV-talent blikt terug: "Dat heeft me heel erg sterk gemaakt"

Kenneth Paal maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van PSV. De 20-jarige voetballer doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en gooide afgelopen seizoen hoge ogen bij Jong PSV.



"Dat heeft me heel erg sterk gemaakt en heb veel ervaring opgedaan. Dat is alleen maar goed", vertelt de verdediger aan PSV TV. "Ik ben ook harder geworden, in het veld maar ook tegen mezelf. Ik wilde vorig seizoen meer rendement, maar nu als linksback kan ik kritisch zijn op het verdedigen. Daar ontwikkel ik me nu goed in."



De jonge voetballer draag niet alleen defensief maar ook offensief zijn steentje bij. "Dat komt omdat ik vroeger aanvaller ben geweest", aldus Paal. "Misschien zeggen de kenners het daarom. Dat geeft ook vertrouwen."