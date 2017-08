Steijn: "Ik geloof niet dat Ajax in de war is door het verlies"

VVV-Venlo neemt het aankomende zondag in eigen huis op tegen Ajax. De promovendus wist de eerste twee duels van het seizoen te winnen, maar trainer Maurice Steijn beseft dat een derde overwinning lastig gaat worden.



"Ajax is natuurlijk een enorm sterke tegenstander", vertelt de oefenmeester op de officiële clubwebsite van de Limburgers. "Ik geloof ook echt niet dat ze in de war zijn van het verlies in Almelo en de uitschakeling voor de Europa League bij Rosenborg. De spelers zijn allemaal internationals, dus om te stellen dat zo moe zijn of er mentaal doorheen zitten is echt onzin."



De trainer heeft geen redenen om de basiself van afgelopen weekend te gaan wijzigen. "Alleen achter de naam van Roel Janssen staat een vraagteken. Hij heeft een kneuzing aan zijn kuitbeen. Het is afwachten of hij kan spelen. Mocht dat niet het geval zijn, dan speelt Leroy Labylle op zijn plaats.", aldus Steijn.