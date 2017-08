Cocu beseft: "Roda is traditioneel een lastige tegenstander"

PSV neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Roda JC. De Limburgers verloren de eerste twee wedstrijden van het seizoen, maar trainer Phillip Cocu beseft dat een overwinning niet zomaar voor het oprapen ligt.



“We zullen echt superscherp moeten zijn zondag", vertelt de oefenmeester op de officiële clubwebsite van de Eindhovenaren. "Roda is traditioneel een lastige tegenstander voor PSV, dat is iets dat meespeelt richting zondag."



PSV zal met dezelfde elf starten als afgelopen weekend. "Het elftal zal niet overhoop gegooid worden", aldus Cocu. "We hebben de speelwijze iets aangepast, waardoor we wat makkelijker de goal vinden. Bovendien hebben de treffers voor wat vertrouwen gezorgd. Iedereen weet dat we nu kunnen scoren. Dat doet iets met het team."