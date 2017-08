Fraai nieuws voor Ajax-aanvaller Younes

Goed nieuws voor Ajax-aanvaller Amin Younes. Donderdagavond liep hij met Ajax nog Europees voetbal mis, maar een dag later is hij wel geselecteerd voor de nationale ploeg van Duitsland. Bondscoach Joachim Löw heeft de buitenspeler van Ajax opgeroepen voor de ontmoetingen met Tsjechië en Noorwegen, op 1 en 4 september.



Younes maakte in juni deel uit van de Duitse selectie die de Confederations Cup won. Löw liet toen veel vaste krachten, na een zwaar seizoen, thuis. Van de selectie van de Confederations Cup zijn zeventien spelers opnieuw uitgenodigd.



Duitsland is met achttien punten uit zes duels bijna zeker deelname van het WK. Nummer twee Noord-Ierland volgt op vijf punten achterstand.





17 Confed-Cup-Sieger sind mit am Start: Das ist unser Kader für die WM-Quali-Spiele in Prag und Stuttgart 🇩🇪💪 #DieMannschaft #CZEGER #GERNOR pic.twitter.com/AP5dGpxYTm — Die Mannschaft (@DFB_Team) 25 augustus 2017