Feyenoord neemt het in de groepsfase van de Champions League op tegen Sjachtar Donetsk, Manchester City en Napoli. De loting leverde in Rotterdam gemengde gevoelens op.



"Het zijn hele interessante tegenstanders, een fantastische uitdaging. Het is een mooie loting, maar het had mooier gekund", vertelt technisch directeur Martin van Geel aan de NOS. Hij denkt dat Feyenoord niet kansloos is.



"We hebben vorig jaar thuis tegen Manchester United toch kunnen stunten. Sjachtar is lastig in te schatten, maar als ze in pot 1 zitten dan weet je dat ze enorm sterk zijn. En Napoli speelt continu in de top van Italië met ook allemaal sterren. Het is een grote uitdaging voor ons en we gaan er absoluut van genieten."