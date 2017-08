Bizarre landen halen Nederland in: "Ja, we praten over Cyprus! "

Nederland wordt dit seizoen alleen door Feyenoord en Vitesse vertegenwoordigd in Europa. Michel Abbink van Voetbal International zegt in gesprek met RTL Nieuws dat Nederland er wat de punten betreft 'dramatisch' voorstaat.



"De kampioen van dit seizoen is al aangewezen op de voorronde van de Champions League. En nu hebben we zo weinig punten verzameld, dat we waarschijnlijk verder wegzakken op de UEFA-lijst", begint Abbink.



"Feyenoord speelt nog Champions League en Vitesse Europa League, maar zij zitten in zware poules. Feyenoord moet eerst de poulefase doorkomen, en daarna ook nog twee rondes verder komen om de kans op een top 10-plek levend te houden. Die kans is klein, dat zie ik niet gebeuren."



Abbink zegt ook dat we afhankelijk zijn van wat andere voetballanden doen die op de ranking bij ons in de buurt staan. "Iedereen heeft het moeilijk, ook landen als Oostenrijk, Griekenland en Tsjechië. Maar aan de andere kant komen landen als Polen, Israël en Cyprus dichterbij. Ja, we praten over Cyprus! We zijn echt een Europese middenmoter en dat is somber en treurig."