'Overmars zorgde met deze actie voor verbaasde gezichten'

Ajax speelt dit seizoen geen Europees voetbal en dus staat de clubleiding onder druk. Uiteraard ligt trainer Marcel Keizer onder vuur, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft het zo mogelijk nog zwaarder.



Volgens Voetbal International was het vastleggen van Luis Manuel Orejuela helemaal niet zo'n goede actie. Overmars presenteerde de Colombiaanse rechtsback vol trots, maar volgens het voetbalblad zijn er binnen Ajax veel twijfels over de speler. Scouts van Ajax waren niet enthousiast over zijn ontwikkeling. Van een 'talent met veelzijdige kwaliteiten' werd hij, zo schrijft VI, een 'kwetsbare rechtsback die regelmatig steekjes liet vallen'.



Dat Overmars de Colombiaan vervolgens toch haalde, zorgde voor verbaasde gezichten bij Colombiaanse voetbalvolgers én mensen binnen Ajax, aldus het eerdergenoemde medium.