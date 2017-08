VI: gekonkel, praatclubjes en armoede bij Ajax

Ajax haalde in het afgelopen seizoen de Europa League-finale, maar is nu al weer uitgeschakeld in Europa. Het blad Voetbal International haalt daarom ontzettend hard uit naar het zogenaamde Technisch Hart van de Amsterdammers. Het medium concludeert dat dat compleet uitgewerkt is ...



VI analyseert de 'bende' in de Johan Cruijff ArenA als volgt: "De kritiek op Marcel Keizer zwelt aan, maar het is het benoemen van een gevolg. Het gevolg van een structurele vorm van wanbeleid van de clubleiding. Het Technisch Hart van Ajax werd in het leven geroepen om Ajax verder te helpen. Geen enkele beslissing mocht meer gedaan worden door een individu. Gevolg is dat de club verstrikt is geraakt in praatclubjes, gekonkel, besluiteloosheid en armoede. Niet financieel, de bankrekening is voller dan ooit, maar wel op sportief vlak. Terwijl de overtuiging half juni nog zo groot was."



Peter Bosz had het voor deze zomer goed voor elkaar in Amsterdam, maar daar was het Hart het niet mee eens. "Ofwel: volgens het Technisch Hart had Bosz het aardig gedaan, maar het moest niet overdreven worden. Geen prijs, wel een Europese finale, maar daar kwam toch wel veel geluk bij kijken. Aldus de evaluatie van het Technisch Hart. En Bosz had geen plan B, had de verkeerde spelers opgesteld in de topper tegen PSV en liet te weinig jeugd doorbreken. Dus hij moest helemaal niet denken dat hij zomaar een andere assistent kon nemen voor Hennie Spijkerman."