Fans verwachten: twee Ajax-sterkhouders vertrekken

Ajax zal wel even nodig hebben om het debacle van donderdagavond tegen Rosenborg BK te verwerken. Bovendien moeten de Amsterdammers nu vrezen dat er nog meer spelers zijn die aangeven: wij willen nog weg. Op Twitter speculeert men daar massaal over en de fans verwachten eigenlijk wel dat Kasper Dolberg en Hakim Ziyech nog weg kunnen gaan.





And without Europe it could go from bad to worse as Dolberg, Ziyech, and Younes may follow Klaassen and Davinson Sanchez out the door.