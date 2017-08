Huntelaar: het verschil is veel te groot

Spits Klaas-Jan Huntelaar ondervond de dadendrang van Ajax in het afgelopen seizoen in de Europa League aan den lijve. Het Schalke 04 van de Nederlander werd immers verslagen door de Amsterdammers. We schrijven nu een paar maanden later en Huntelaar is met Ajax uitgeschakeld in dat zelfde toernooi.



De goalgetter reageert in gesprek met Ajax TV: "Die wisseling is veel te groot. Dit komt heel hard aan. Iedereen wil Europees spelen, zeker na vorig jaar. We maken vanavond te veel fouten. Momenten waaruit tegengoals ontstaan, maar ook momenten waarop we de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Dit baart zorgen ja, uiteindelijk worden fouten afgestraft, zeker op Europees niveau."



Huntelaar gaat verder: "Ik denk dat Rosenborg qua voetbal weinig kansen creëerde, maar door kansen van ons winnen zij. Zulke fouten moeten wij uit ons spel halen." Ajax speelt definitief géén Europees voetbal. "We zullen ons nu vol moeten focussen op de competitie. Hoe zuur dat ook is. Maar dat is wel de realiteit."