Dit is wat de buitenlandse media schrijven over Ajax

Niet alleen in Nederland wordt er zeer kritisch gereageerd op het debacle van Ajax in de Europa League tegen Rosenborg BK, ook de buitenlandse media lusten de Amsterdammers rauw. Een team dat een paar maanden geleden nog in de finale stond tegen Manchester United ligt er nu uit voor het toernooi überhaupt begint ...



The Daily Mail wijst naar het transferbeleid van de Amsterdammers. Davy Klaassen naar het Engelse Everton, Davinson Sánchez die voor Tottenham Hotspur gaat spelen; belangrijke spelers van wie het vertrek niet opgevangen is in onze hoofdstad. Ook benadrukt de krant het negatieve record van Ajax: voor het eerst geen Europees voetbal sinds 50 jaar.



Het blad France Football deelt een pluim uit aan het 'ongelooflijk efficiënte' Rosenborg en vooral spits Samuel Adegbenro. Vijf schoten en drie doelpunten in Trondheim ... in Frankrijk spreekt men van een historische avond. Het Spaanse El Mundo Deportivo schrijft treffend: "Ajax is geëvolueerd van de runner-up naar een echte schlemiel in de Europa League" en noemt het een grote mislukking.



In Noorwegen zijn ze natuurlijk ongelooflijk blij met de prestatie van Rosenborg. Aftenbladet roemt de doelpuntenmakers van de Noren, Nicklas Bendtner en vooral Adegbenro. De krant kopt 'Absolutely Fabulous' en spreekt van de voetbalhemel.