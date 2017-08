"Ik ga dat niet bij jou voor de camera neerzetten, vriend"

Ajax zit dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen. De Europese uitschakeling door Rosenborg BK is al de zoveelste tik in korte tijd en dat doet natuurlijk pijn, maar algemeen directeur Edwin van der Sar wilde na afloop weinig kwijt over de malaise.



De oud-doelman maakte een geërgerde indruk tegenover FOX Sports. "Ik ga dat niet direct bij jou voor de camera neerzetten, vriend." Over de wedstrijd: "Ik denk dat we vandaag een goede wedstrijd gespeeld hebben, met genoeg kansen om die wedstrijd te winnen. Door individuele fouten geven we te makkelijk doelpunten weg."



Van der Sar kreeg kritische vragen, maar die counterde hij als volgt: "Heb jij het idee gehad dat we vorige week de mindere partij waren of vandaag de mindere partij waren? We hebben niet gewonnen hoor, die kan je meteen teruggeven."





