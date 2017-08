Ajax-trainer Marcel Keizer noemde een seizoen zonder Europees voetbal (deelname aan de groepsfase) deze week geen optie. Toch werd dit doemscenario een feit door ook bij Rosenborg BK te verliezen: 3-2.



"We eten ook wel dat we aanvallend voetbal spelen en dat je dan weleens wat weggeeft", vertelde Keizer na afloop in het bijzijn van FOX Sports op de persconferentie. "Dan krijg je weleens van dit soort wedstrijden. We moeten zorgen dat we aan de goede kant van de score zitten. Omdat wij te weinig maken, is dat een vervelende constatering."



Keizer zag de organisatie van Ajax na zijn laatste wissel verdwijnen. "Veltman wist prima wat de bedoeling was. Ik had dat van tevoren een heleboel zaken met Joël doorgenomen, daar zat deze ook bij. We stonden in dezelfde veldbezetting, dus er was niets aan de hand."