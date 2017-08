Keizer zwaar onder vuur: "Dit valt niet meer te redden"

Amsterdamchampion -29 Rang: Aankomend talent

Overmars nog niet. Keizer eruit!!! Kille legertype. Veltman weg, 1000 x de fout in, en dan captain maken?? Die Veltman heeft er geen zin in. Zit geen sfeer meer bij die jongens daar ofzo hebben iemand met ervaring nodig die vertrouwen uitstraalt. Neres aub erin minstens 45 minuten!! Heeft belangrijke goals gemaakt o.a. tegen de klassieker. Dwingt zichzelf meer richting doel,zit meer vaart in op een creatieve manier. dan die Kluivert met zijn Ronaldo acties buiten de 16. Kluivert en Neres of beide minstens 45 minuten! Cerny weg, hopeloos. Nja hopelijk wordt Ajax nu wel kampioen aangezien de focus op eredivisie ligt en volgend jaar gelijk naar CL.