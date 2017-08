Apathisch Ajax geeft Europees vervolg uit handen

Het is Ajax donderdagavond niet gelukt om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers wisten er toch nog een ommekeer uit te persen op bezoek bij Rosenborg BK, maar apathisch verdedigen werd de ploeg fataal: 3-2.



Ajax wist na de thuisnederlaag (0-1) dat het moest winnen en dus werd direct een offensief geopend. Dat resulteerde in een aantal kansen, maar niet in een voorsprong. Rosenborg BK groeide daardoor in de wedstrijd en nam zelfs de leiding via Nicklas Bendtner. De veelbesproken aanvaller profiteerde van slecht verdedigingswerk en kopte simpel raak.



De optie verlenging verdween dus uit het zicht en dus moest er twee keer gescoord worden. Na de openingstreffer leek dat er niet meer in te zitten, maar het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar zorgde voor de ommekeer. Opeens was de schwung er weer. Amin Younes profiteerde na ruim een uur door de 1-1 binnen te werken en nog geen minuut later maakte Lasse Schöne er zelfs 1-2 van.



Op dat moment leek Rosenborg BK juist rijp voor de sloop. Vaclav Cerny vergat echter af te leggen, waar Younes de paal teisterde. Aan de andere kant viel de bal wel binnen. Samuel Adegbenro zorgde vanuit een hoekschop voor de gelijkmaker en diezelfde speler maakte na 89 minuten ook de beslissende 3-2.



Scoreverloop:

1-0 (26') Nicklas Bendtner

1-1 (60') Amin Younes

1-2 (61') Lasse Schöne

2-2 (80') Samuel Adegbenro

3-2 (89') Samuel Adegbenro