Utrecht baalt na knap tweeluik: "Dit is zeer klote"

Zakaria Labyad baalt van de Europa League-uitschakeling in Rusland. Na verlenging verloor de ploeg met 2-0 van Zenit Sint-Petersburg en dat was volgens de middenvelder niet nodig. "Ik had het gevoel dat het er in zat voor ons."



"Dit is zeer klote", oordeelde de matchwinnaar uit de heenwedstrijd tegenover FOX Sports. "De eerste helft herkende ik onze ploeg niet terug. We vergaten te voetballen en daar gaf de trainer ons in de rust over op onze kop. Ik stond te zwaaien en te schreeuwen als vrije man, maar die bal kwam maar niet. Zonde, anders hadden we veel meer kansen kunnen creëren."



Labyad kijkt desondanks vol trots terug op dit avontuur. "Zenit is een grote club en wij hebben het ze ontzettend moeilijk gemaakt. Als je kijkt naar de strijdlust die we hebben geleverd, hadden we meer verdiend."